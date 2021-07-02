Полузащитник Даллас продлил контракт с «Лидсом» на три года
20:18
Полузащитник Стюарт Даллас продлил контракт с «Лидсом». Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.
«Я всегда говорил, что хочу быть именно здесь. Это мой дом», — сказал Даллас.
Даллас выступает за «Лидс» с 2015 года и провел за йоркширскую команду 230 официальных матчей, забив 27 мячей. За сборную Северной Ирландии 30-летний футболист отыграл 56 матчей, отличившись трижды.
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