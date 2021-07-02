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Полузащитник Даллас продлил контракт с «Лидсом» на три года

20:18
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Полузащитник Стюарт Даллас продлил контракт с «Лидсом». Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

«Я всегда говорил, что хочу быть именно здесь. Это мой дом», — сказал Даллас.

Даллас выступает за «Лидс» с 2015 года и провел за йоркширскую команду 230 официальных матчей, забив 27 мячей. За сборную Северной Ирландии 30-летний футболист отыграл 56 матчей, отличившись трижды.

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Иван Шитик все материалы автора

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