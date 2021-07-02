Полузащитник Даллас продлил контракт с «Лидсом» на три года

Полузащитник Стюарт Даллас продлил контракт с «Лидсом». Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

?? #LUFC is delighted to announce Stuart Dallas has today agreed a new three-year deal — Leeds United (@LUFC) July 2, 2021

«Я всегда говорил, что хочу быть именно здесь. Это мой дом», — сказал Даллас.

Даллас выступает за «Лидс» с 2015 года и провел за йоркширскую команду 230 официальных матчей, забив 27 мячей. За сборную Северной Ирландии 30-летний футболист отыграл 56 матчей, отличившись трижды.