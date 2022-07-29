Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил переход Кулибали
Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал, что думает о переходе защитника Калиду Кулибали. В июле футболист перешел из «Наполи».
Ранее футболисты вместе выступали в составе неаполитанцев.
«Подписание Кулибали — просто невероятный ход для «Челси». Он не просто хороший футболист, он очень полезный человек для поддержания атмосферы в раздевалке. Он будет крайне полезен в этом аспекте. Я очень надеялся, что переход состоится, и я рад, что это произошло», — цитирует Жоржиньо Sky Sport Italia.
30-летний итальянец и 31-летний сенегалец выступали за «Наполи» с 2014 по 2018 год. Кулибали заключил с «Челси» контракт до 2026 года.
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14
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15
|Саутгемптон
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|0
|0-0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
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|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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Вест Хэм – Ман. Сити
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