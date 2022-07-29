Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил переход Кулибали

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал, что думает о переходе защитника Калиду Кулибали. В июле футболист перешел из «Наполи».

Ранее футболисты вместе выступали в составе неаполитанцев.

«Подписание Кулибали — просто невероятный ход для «Челси». Он не просто хороший футболист, он очень полезный человек для поддержания атмосферы в раздевалке. Он будет крайне полезен в этом аспекте. Я очень надеялся, что переход состоится, и я рад, что это произошло», — цитирует Жоржиньо Sky Sport Italia.

30-летний итальянец и 31-летний сенегалец выступали за «Наполи» с 2014 по 2018 год. Кулибали заключил с «Челси» контракт до 2026 года.