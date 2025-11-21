Палмер пропустит матчи с «Барселоной» и «Арсеналом» из-за перелома пальца ноги

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что полузащитник Коул Палмер не сможет сыграть в ближайших матчах Лиги чемпионов и АПЛ против «Барселоны» и «Арсенала». Футболист сломал палец на ноге.

«Скорее всего, он не будет доступен в матче против «Бернли». Он точно не сыграет против «Барселоны» и «Арсенала» на следующей неделе. К сожалению, дома с ним произошел несчастный случай, он ударился пальцем ноги и сломал его», — цитирует Мареску ВВС.

В АПЛ «Челси» 22 ноября сыграет с «Бернли», а 30 ноября примет «Арсенал». 25 ноября команда сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

23-летний Палмер в 10 матчах текущего сезона забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Футболист выступает за «Челси» с 2023 года. В составе команды в 2025 году он стал победителем Лиги конференций и выиграл клубный чемпионат мира.