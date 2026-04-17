Кайседо: «Моя мечта — стать легендой «Челси»
Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо прокомментировал продление контракта с клубом.
Новое соглашение 24-летнего эквадорца с лондонцами рассчитано до конца июня 2033 года.
«Я очень рад, что продлил свой контракт с «Челси». Я верю в эту команду, в этот клуб, и я знаю, что мы движемся в правильном направлении. Мы только начали совместный путь. Впереди еще много всего, и я очень мотивирован совершенствоваться каждый день», — приводит пресс-служба «Челси» слова Кайседо.
Футболист отметил, что хочет завоевать еще больше трофеев с «Челси» и готов отдавать все силы команде и болельщикам.
«Мы уже пережили вместе много прекрасных моментов, моя мечта — стать легендой «Челси», и я буду работать изо всех сил, чтобы это осуществить», — добавил он.
Кайседо присоединился к «Челси» в 2023 году. За это время на его счету 140 матчей за команду во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с синими полузащитник выиграл Лигу конференций в сезоне-2024/25 и клубный чемпионат мира-2025.
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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|0-0
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0
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|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -