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17 апреля, 18:59

Кайседо: «Моя мечта — стать легендой «Челси»

Алина Савинова

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо прокомментировал продление контракта с клубом.

Новое соглашение 24-летнего эквадорца с лондонцами рассчитано до конца июня 2033 года.

«Я очень рад, что продлил свой контракт с «Челси». Я верю в эту команду, в этот клуб, и я знаю, что мы движемся в правильном направлении. Мы только начали совместный путь. Впереди еще много всего, и я очень мотивирован совершенствоваться каждый день», — приводит пресс-служба «Челси» слова Кайседо.

Футболист отметил, что хочет завоевать еще больше трофеев с «Челси» и готов отдавать все силы команде и болельщикам.

«Мы уже пережили вместе много прекрасных моментов, моя мечта — стать легендой «Челси», и я буду работать изо всех сил, чтобы это осуществить», — добавил он.

Кайседо присоединился к «Челси» в 2023 году. За это время на его счету 140 матчей за команду во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с синими полузащитник выиграл Лигу конференций в сезоне-2024/25 и клубный чемпионат мира-2025.

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Футбол
ФК Челси
Мойзес Кайседо
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