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Допинг

Сегодня, 13:25

Источник: проблемы Мудрика с допинг-пробой вызваны веществом из пищевой добавки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Михаил Мудрик.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик временно отстранен от футбола после того, как сдал положительный допинг-тест, сообщает Daily Mail.

23-летний игрок пропустил пять последних матчей команды и не выходил на поле с 28 ноября. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснял отсутствие украинца болезнью. Однако, по данным источника, Мудрик был недоступен из-за подозрения на неблагоприятный результат допинг-теста.

Сообщается, что в отношении «Челси» начато расследование. Предполагается, что проблемы футболиста с допинг-пробой вызваны веществом из пищевой добавки. Известно, что в августе Мудрик прошел тест, который оказался чистым, и настаивает, что с тех пор его образ жизни не изменился.

По информации Daily Mail, попадание запрещенного вещества в организм могло произойти за пределами Англии, так как оно недоступно на территории страны. Мудрик все еще ждет результатов пробы «Б» и того, подтвердит ли она результаты пробы «А».

Telegram-канал ТаТоТаке сообщает, что у полузащитника в пробе нашли мельдоний (милдронат).

17 декабря стало известно о положительном допинг-тесте Мудрика. Футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

Источник: Daily Mail
ФК Челси
Михаил Мудрик
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Челси» сделал заявление в связи с положительным допинг-тестом Мудрика

Мудрик выразил надежду скоро вернуться на поле после проваленного допинг-теста
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
7
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 16 5 4 7 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
21.12 15:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
21.12 18:00
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.12 18:00
Ипсвич – Ньюкасл
 - : -
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.12 20:30
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
22.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
22.12 17:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
22.12 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.12 17:00
МЮ – Борнмут
 - : -
22.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
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