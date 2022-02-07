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Сегодня, 18:39

Маунт: «Челси» хочет выиграть клубным чемпионат мира, как и любой турнир, в котором участвует»

Маунт заявил, что «Челси» хочет выиграть клубным чемпионат мира
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира 2022 года.

«Мы вместе с Тьяго Силвой и Жоржиньо смотрели финальный матч Кубка Либертадорес, пока ужинали в гостинице, — приводит слова Маунта официальный сайт лондонского клуба. — Силва поставил свой iPad в конце стола, чтобы мы могли посмотреть всю встречу. Тьяго и Жоржиньо из Бразилии, поэтому они часто смотрели Кубок Либертадорес, а я до этого видел не так много игр. «Палмейрас» играл очень динамично и агрессивно. Они произвели впечатление хорошей команды, выиграли финал, играя сердцем. Мы знаем, что любая команда, которая с нами встретится, захочет нас победить«.

Полузащитник отметил, что лондонцы хотят выиграть клубный чемпионат мира.

«Челси» хочет выиграть клубным чемпионат мира, как и любой турнир, в котором участвует. Мы хотим обладать этим менталитетом победителей, и я надеюсь, что это будет удачная поездка для нас», — сказал он..

В полуфинале клубного чемпионата мира «Челси» встретится с саудовским «Аль-Хилялем». Встреча состоится 9 февраля. В другой полуфинальной игре встретятся «Палмейрас» сыграет с «Аль-Ахли». Матч пройдет 8 февраля.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/02/07/mount-assesses-possible-club-world-cup-opponents-and-targets-com
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ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
19
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
Результаты / календарь
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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