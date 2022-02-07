Маунт: «Челси» хочет выиграть клубным чемпионат мира, как и любой турнир, в котором участвует»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира 2022 года.

«Мы вместе с Тьяго Силвой и Жоржиньо смотрели финальный матч Кубка Либертадорес, пока ужинали в гостинице, — приводит слова Маунта официальный сайт лондонского клуба. — Силва поставил свой iPad в конце стола, чтобы мы могли посмотреть всю встречу. Тьяго и Жоржиньо из Бразилии, поэтому они часто смотрели Кубок Либертадорес, а я до этого видел не так много игр. «Палмейрас» играл очень динамично и агрессивно. Они произвели впечатление хорошей команды, выиграли финал, играя сердцем. Мы знаем, что любая команда, которая с нами встретится, захочет нас победить«.

Полузащитник отметил, что лондонцы хотят выиграть клубный чемпионат мира.

«Челси» хочет выиграть клубным чемпионат мира, как и любой турнир, в котором участвует. Мы хотим обладать этим менталитетом победителей, и я надеюсь, что это будет удачная поездка для нас», — сказал он..

В полуфинале клубного чемпионата мира «Челси» встретится с саудовским «Аль-Хилялем». Встреча состоится 9 февраля. В другой полуфинальной игре встретятся «Палмейрас» сыграет с «Аль-Ахли». Матч пройдет 8 февраля.