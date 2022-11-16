Маунт до конца месяца может продлить контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может продлить свой контракт с клубом до конца ноября, сообщает The Athletic.

С начала лета руководство «синих» провело несколько встреч с Маунтом и его агентом относительно нового контракта. При этом футболист успел отклонить предложение по соглашению сроком на семь лет.

Тем не менее, в последние дни переговоры заметно продвинулись. Маунт думает согласиться на новые условия и может поставить свою подпись под контрактом уже до конца ноября, даже несмотря на участие на чемпионате мира в составе сборной Англии.

В этом сезоне 23-летний англичанин провел 9 матчей в АПЛ, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. Его действующший контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.