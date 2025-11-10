Полузащитник «Челси» Лавиа выбыл на месяц из-за травмы
Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа выбыл как минимум на месяц из-за травмы квадрицепса, сообщает пресс-служба клуба.
21-летний бельгиец получил травму на 4-й минуте матча общего этапа Лиги чемпионов против «Карабаха» (2:2).
Лавиа выступает за «Челси» с 2023 года. В этом сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.
Новости