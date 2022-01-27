Пулишич: «В «Челси» я не всегда играю на тех позициях, на которых хочу. Мне непросто, но я продолжу работать»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич высказался о своей игре за лондонскую команду в нынешнем сезоне.

«В «Челси» я не всегда играю на тех позициях, на которых хочу, — приводит слова Пулишича NBC Sports. — Считаю, что универсализм и возможность сыграть на любой позиции — это хорошее качество. Я многое узнал и надеюсь, что в ближайших играх сыграю там, где чувствую себя более комфортно. Да, в нынешнем сезоне у меня были и взлеты, и падения, и я не совсем в том положении, в каком хочу быть. Мне непросто, но я продолжу работать».

В нынешнем сезоне 23-летний американец забил три мяча и отдал три результативные передачи в 19 матчах за «Челси».