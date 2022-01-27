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Пулишич: «В «Челси» я не всегда играю на тех позициях, на которых хочу. Мне непросто, но я продолжу работать»

Пулишич высказался о своей игре за «Челси» в нынешнем сезоне
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич высказался о своей игре за лондонскую команду в нынешнем сезоне.

«В «Челси» я не всегда играю на тех позициях, на которых хочу, — приводит слова Пулишича NBC Sports. — Считаю, что универсализм и возможность сыграть на любой позиции — это хорошее качество. Я многое узнал и надеюсь, что в ближайших играх сыграю там, где чувствую себя более комфортно. Да, в нынешнем сезоне у меня были и взлеты, и падения, и я не совсем в том положении, в каком хочу быть. Мне непросто, но я продолжу работать».

В нынешнем сезоне 23-летний американец забил три мяча и отдал три результативные передачи в 19 матчах за «Челси».

Источник: https://soccer.nbcsports.com/2022/01/26/christian-pulisic-usmnt-chelsea-future/
Кристиан Пулишич
Футбол
ФК Челси
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1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
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15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
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Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
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Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
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19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
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5.02 21:00
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 - : -
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Ливерпуль

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Джейми Варди

Лестер

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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

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 19 1 5
Поль Погба

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