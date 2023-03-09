Хаверц — о критике Поттера: «Сотни тренеров в Англии думают, что все знают лучше него»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц прокомментировал критику в адрес главного тренера лондонцев Грэма Поттера.

«У нас в Англии есть сотни тренеров, которые думают, что все знают лучше него. Но он очень помогает всем нам, включая меня. Мы на 100 процентов поддерживаем его», — цитирует Хаверца The Guardian.

47-летний специалист возглавил «Челси» в сентябре прошлого года. С того момента синие провели под его руководством 28 матчей, одержали 11 побед, 7 раз сыграли вничью и уступили в 10 встречах.

В среду, 8 марта, «Челси» прошел дортмундскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1; 2:0).