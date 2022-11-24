Зиеш — о будущем в «Челси»: «Сейчас сложно что-то сказать»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш ушел от прямо ответа на вопрос, собирается ли он покинуть лондонский клуб.

«Сейчас сложно что-то сказать. Не знаю, что произойдет зимой. Не могу это обсуждать», — приводит слова вингера NOS.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро. Его контракт с «синими» рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне 29-летний марокканец провел за «Челси» 9 матчей во всех турнирах.