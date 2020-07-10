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Полузащитник «Челси» Гилмор пропустит до четырех месяцев из-за травмы

10 июля 2020, 16:53
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Полузащитник «Челси» Билли Гилмор перенес операцию на поврежденном колене и теперь пропустит до четырех месяцев, сообщает Sky Sports.

19-летний шотландец получил травму на 19-й минуте дерби против «Кристал Пэлас» (3:2). Он доиграл встречу до 80-й минуты, когда он был заменен на Жоржинью.

Травма оказалась весьма серьезной, и Гилмор был вынужден отправиться под нож хирурга. В строй хавбек вернется только к ноябрю.

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