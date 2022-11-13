Полузащитник «Челси» Галлахер считает, что «Ньюкасл» заслужил победу

Полузащитник «Челси» Коннор Галлахер подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (0:1).

«Я не думаю, что мы были достаточно хороши, «Ньюкасл» заслуживал победы. Физически они были сильнее нас и намного интенсивнее, и это то, что нам нужно улучшить. Если мы хотим бороться за титулы, то нам нужно быть намного лучше, и «Ньюкасл» показал это. Поэтому нам нужно посмотреть на себя со стороны. Мы знаем, нам есть над чем поработать», — приводит Metro.co.uk слова Галлахера.

«Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ (21 очко), «Ньюкасл» идет на 3-й строчке (30 очков).