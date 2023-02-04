Энцо Фернандес о дебюте за «Челси»: «Получился не тот результат, которого хотели»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о своем дебюте за лондонский клуб.

Вчера «Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0). Новичок «синих» Фернандес, за которого заплатили «Бенфике» 121 миллион евро, вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Очень доволен усилиями команды. Получился не тот результат, которого мы хотели, но давайте продолжать работать, чтобы стать лучше. Спасибо болельщикам за прием и поддержку вчера вечером. Я очень рад своему дебюту на «Стэмфорд Бридж» и тому, что стал «синим», — написал Фернандес в соцсетях.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 21 матче.