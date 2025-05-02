Фернандеш — о давлении в «Манчестер Юнайтед»: «Буду расслабленным, только когда завершу карьеру»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о давлении, которое испытывает в английском клубе. По словам футболиста, он сможет расслабиться только после завершения карьеры.

«Спортинг» — большой клуб, но «Юнайтед» — глобальный. Невероятно, какое внимание мы получаем. Я чувствую давление. Это хорошая сторона футбола и это то, чем мы должны наслаждаться. Когда я завершу карьеру, это уйдет и я буду гораздо более расслабленным», — цитирует Фернандеша Goal.

Португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в 2020 году. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 52 матча во всех турнирах, отметившись 19 голами и 18 результативными передачами.