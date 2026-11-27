Бруну Фернандеш пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Брентфордом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пропустил тренировку команды 27 ноября из-за вирусной инфекции. Участие капитана в матче 13-го тура АПЛ против «Брентфорда» остается под вопросом.

«Он подхватил вирус в Португалии. После матча у него уже были небольшие проблемы, а сегодня он не смог принять участие в тренировке. Мы оценим его состояние и посмотрим, как он будет чувствовать себя утром. Не собираемся рисковать», — приводит The Guardian слова главного тренера «МЮ» Маурисио Почеттино.

25 ноября португалец оформил дубль в гостевом матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:2). В сезоне-2026/27 на его счету восемь голов и три результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. В чемпионате Англии полузащитник отметился шестью результативными действиями — 4 гола и 2 передачи.

«Манчестер Юнайтед» занимает 19-е место в АПЛ с восемью очками после 11 туров и не побеждает в чемпионате на протяжении девяти матчей. Игра с «Брентфордом» 28 ноября станет первым домашним матчем команды под руководством Почеттино.