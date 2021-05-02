Полузащитник «Брайтона» близок к переходу в «Арсенал»
«Арсенал» близок к покупке полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, сообщает Daily Star.
По информации источника, 24-летний малиец может обойтись «канонирам» в 30 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Биссума провел 35 матчей за «Брайтон», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15,3 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/arsenal-transfer-news-yves-bissouma-24021182
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