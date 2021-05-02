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Полузащитник «Брайтона» близок к переходу в «Арсенал»

07:25
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«Арсенал» близок к покупке полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, сообщает Daily Star.

По информации источника, 24-летний малиец может обойтись «канонирам» в 30 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Биссума провел 35 матчей за «Брайтон», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15,3 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.dailystar.co.uk/sport/football/arsenal-transfer-news-yves-bissouma-24021182

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