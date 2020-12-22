Полузащитник «Борнмута» обвиняется в том, что укусил соперника

Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении полузащитника «Борнмута» Джефферсона Лермы. Он обвиняется в том, что 3 ноября в матче против «Шеффилд Уэнсдей» (0:1) на 83-й минуте встречи укусил соперника, информирует Sky Sports.

Сам футболист пока отвергает эти обвинения. Он должен предоставить свою официальную версию событий до 24 декабря.

Если Лерма будет признан виновным, то ему грозит длительная дисквалификация.

26-летний колумбиец в нынешнем сезоне провел в чемпионшипе 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.