Биллинг: «В «Борнмуте» верят, что достойны места в АПЛ»

Полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг отреагировал на победу против «Лестера» (1:0) в 30-м туре АПЛ.

«Нам нужна была такая победа. Это тяжелые, массивные три очка. Впереди у нас еще восемь матчей, каждый из которых будет как финал. Мы могли забить больше сегодня, но будем довольствоваться тем, что сыграли всухую», — цитирует слова Биллинга BBC Sport.