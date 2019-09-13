Полузащитник «Бернли» Дринкуотер выбыл на две недели из-за драки в баре

Полузащитник «Бернли» Дэнни Дринкуотер выбыл по меньшей мере на две недели после драки в ночном клубе, сообщает BBC. Игрок из-за повреждения голеностопа пока не может тренироваться в общей группе.

По данным СМИ иницидент произошел 31 августа после поражения «Бернли» от «Ливерпуля» (0:3). Дринкуотер выпил лишнего и начал приставать к девушке защитника «Сканторпа» Кгоси Нтле.

Между футболистами завязалась потасовка, после чего охранники выгнали Дринкуотера из клуба.

На улице на хавбека «Бернли» напали шесть человек, которые избили его. В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук.