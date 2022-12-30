Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес дал предварительное согласие на переход в «Челси»

«Челси» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 21-летний аргентинец уже дал предварительное согласие на переход в лондонский клуб. «Бенфика» требует от «Челси» 120 миллионов евро — сумму, прописанную в контракте футболиста в виде отступных, однако «синие» рассчитывают снизить ценник в ходе переговоров.

Отмечается, что ни «Ливерпуль», ни «Манчестер Юнайтед», которые считаются претендентами на полузащитника, еще не делали официальных предложений.

Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за команду, а также выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и был признан лучшим молодым футболистом турнира.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 55 миллионов евро.