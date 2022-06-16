Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:25

Полузащитник «Баварии» Рока завтра пройдет медосмотр для перехода в «Лидс»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Баварии» Марко Рока близок к переходу в «Лидс», сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, завтра, 17 июня 25-летний испанец пройдет медицинское обследование для завершения трансфера.

Покупка футболиста обойдется английскому клубу в 12 миллионов евро. Сумма может вырасти до 17 миллионов евро с учетом бонусов. Игрок подпишет контракт до конца июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Рока принял участие в 13 матчах «Баварии» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1537379204756537345
Футбол
ФК Бавария
ФК Лидс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Звезда ММА Владимир Минеев сыграл главную роль в фильме. Стоит ли идти на его «Бультерьера»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ноттингем Форест» близок к аренде вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона с правом выкупа

Погба намерен доказать «МЮ», что они его недооценивали
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
5.08 00:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 00:00
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 00:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости