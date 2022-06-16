Полузащитник «Баварии» Рока завтра пройдет медосмотр для перехода в «Лидс»

Полузащитник «Баварии» Марко Рока близок к переходу в «Лидс», сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, завтра, 17 июня 25-летний испанец пройдет медицинское обследование для завершения трансфера.

Покупка футболиста обойдется английскому клубу в 12 миллионов евро. Сумма может вырасти до 17 миллионов евро с учетом бонусов. Игрок подпишет контракт до конца июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Рока принял участие в 13 матчах «Баварии» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.