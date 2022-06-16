Полузащитник «Баварии» Рока завтра пройдет медосмотр для перехода в «Лидс»
Полузащитник «Баварии» Марко Рока близок к переходу в «Лидс», сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
По информации источника, завтра, 17 июня 25-летний испанец пройдет медицинское обследование для завершения трансфера.
Покупка футболиста обойдется английскому клубу в 12 миллионов евро. Сумма может вырасти до 17 миллионов евро с учетом бонусов. Игрок подпишет контракт до конца июня 2026 года.
В сезоне-2021/22 Рока принял участие в 13 матчах «Баварии» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.
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3
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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Результаты / календарь
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|00:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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