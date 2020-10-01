Полузащитник «Атлетико» продолжит карьеру в «Борнмуте»
16:48
Полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме перешел в «Борнмут», сообщает пресс-служба английского клуба.
20-летний испанец проведет сезон-2020/21 в составе «вишен» на правах аренды. В сезоне-2019/20 он провел 29 матчей за вторую и молодежную команды мадридцев, на его счету 7 голов и 6 результативных передач.
Jason Tindall's first signing as Cherries boss ?#afcb ? pic.twitter.com/kGxiXJA3UW— AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) October 1, 2020
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