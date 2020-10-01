Полузащитник «Атлетико» продолжит карьеру в «Борнмуте»

Полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме перешел в «Борнмут», сообщает пресс-служба английского клуба.

20-летний испанец проведет сезон-2020/21 в составе «вишен» на правах аренды. В сезоне-2019/20 он провел 29 матчей за вторую и молодежную команды мадридцев, на его счету 7 голов и 6 результативных передач.