Полузащитник «Арсенала» Райс избежал серьезной травмы в матче с «Вест Хэмом»
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс приехал в расположение сборной Англии и тренируется в общей группе, сообщает The London Standard.
26-летний футболист пожаловался на боли в спине по ходу матча 7-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Его заменили на 79-й минуте.
Проведенное медицинское обследование не выявило у полузащитника серьезной травмы.
В сезоне-2025/26 Райс в 10 матчах во всех турнирах забил 1 гол (в игре с «Вест Хэмом») и сделал 3 результативные передачи. За национальную команду у него 6 голов и 6 передач в 68 играх.
Сборная Англии 9 октября сыграет в товарищеском матче с командой Уэльса.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Ман. Сити
|7
|4
|1
|2
|15-6
|13
|
6
|Кр. Пэлас
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Эвертон
|7
|3
|2
|2
|9-7
|11
|
9
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
11
|Ньюкасл
|7
|2
|3
|2
|6-5
|9
|
12
|Астон Вилла
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|
13
|Брайтон
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|
14
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
15
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
16
|Брентфорд
|7
|2
|1
|4
|9-12
|7
|
17
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-12
|5
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|7-15
|4
|
19
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|2
|5
|5-14
|2
|18.10
|14:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|18.10
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|18.10
|17:00
|
Бернли – Лидс
|- : -
|18.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|18.10
|17:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|18.10
|17:00
|
Сандерленд – Вулверхэмптон
|- : -
|18.10
|19:30
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|19.10
|16:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|18:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.10
|22:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1