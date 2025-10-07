Полузащитник «Арсенала» Райс избежал серьезной травмы в матче с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс приехал в расположение сборной Англии и тренируется в общей группе, сообщает The London Standard.

26-летний футболист пожаловался на боли в спине по ходу матча 7-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Его заменили на 79-й минуте.

Проведенное медицинское обследование не выявило у полузащитника серьезной травмы.

В сезоне-2025/26 Райс в 10 матчах во всех турнирах забил 1 гол (в игре с «Вест Хэмом») и сделал 3 результативные передачи. За национальную команду у него 6 голов и 6 передач в 68 играх.

Сборная Англии 9 октября сыграет в товарищеском матче с командой Уэльса.