Полузащитник «Арсенала» Партей может пропустить остаток сезона из-за травмы бедра

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник «канониров» Томас Партей может пропустить остаток сезона из-за травмы.

В матче 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:3) 28-летний ганец получил повреждение мышц бедра.

«Новости, которые мы получили после очередного обследования, не очень хорошие. Непохоже, что Томас сможет еще раз выйти на поле до конца сезона, но мы будем ждать и надеяться. Партей постарается вернуться как можно скорее, но сейчас все выглядит совсем не оптимистично», — приводит Goal слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Партей забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах за «Арсенал».