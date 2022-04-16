Полузащитник «Арсенала» Партей может пропустить остаток сезона из-за травмы бедра
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник «канониров» Томас Партей может пропустить остаток сезона из-за травмы.
В матче 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:3) 28-летний ганец получил повреждение мышц бедра.
«Новости, которые мы получили после очередного обследования, не очень хорошие. Непохоже, что Томас сможет еще раз выйти на поле до конца сезона, но мы будем ждать и надеяться. Партей постарается вернуться как можно скорее, но сейчас все выглядит совсем не оптимистично», — приводит Goal слова Артеты.
В сезоне-2021/22 Партей забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах за «Арсенал».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|31
|18
|3
|10
|56-37
|57
|
5
|Арсенал
|30
|17
|3
|10
|45-36
|54
|
6
|МЮ
|31
|14
|9
|8
|49-42
|51
|
7
|Вест Хэм
|32
|15
|6
|11
|51-42
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Лестер
|29
|11
|7
|11
|45-48
|40
|
10
|Брайтон
|31
|8
|13
|10
|28-37
|37
|
11
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
12
|Саутгемптон
|31
|8
|12
|11
|37-52
|36
|
13
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
14
|Брентфорд
|32
|10
|6
|16
|39-48
|36
|
15
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|30
|4
|12
|14
|25-44
|24
|
19
|Уотфорд
|31
|6
|4
|21
|29-60
|22
|
20
|Норвич
|31
|5
|6
|20
|20-63
|21
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|- : -
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|- : -
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|- : -
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
|17.04
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|- : -
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|19
|1
|7