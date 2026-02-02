Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

2 февраля, 06:13

Полузащитник «Арсенала» Мерино выбыл на длительный срок из-за травмы стопы

Алина Савинова

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино будет прооперирован из-за травмы ноги, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

29-летний испанец получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:3), который прошел 25 января.

«У Мерино выявлено повреждение кости правой стопы. В ближайшие дни ему будет сделана операция, после чего он начнет проходить восстановительный и реабилитационный курс. Ожидается длительное отсутствие футболиста», — говорится в заявлении «Арсенала».

В сезоне-2025/26 Мерино сыграл в 33 матчах во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Читайте также
Гаспарян предложил меры противодействия школьному буллингу
Фигурист Малинин будет носить на Олимпиаде шнурки, подаренные Овечкиным
Дмитриев назвал торговые пошлины Трампа уроком для ЕС и Британии
Украинская теннисистка Олейникова отказалась пожать руку венгерке Бондар на турнире WTA
Группа на Украине за $40 тыс. помогала солдатам бежать за границу
Президент ФИФА заговорил о снятии санкций с России и футболе без политики. Очередной обман Инфантино?
Популярное видео
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соланке — о голе «ударом скорпиона»: «Я был вынужден «сделать что-то из ничего»

«Сандерленд» разгромил «Бернли»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2
 Ман. Сити 24 14 5 5 49-23 47
3
 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4
 МЮ 24 11 8 5 44-36 41
5
 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7
 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8
 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9
 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
10
 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
11
 Ньюкасл 24 9 6 9 33-33 33
12
 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13
 Брайтон 24 7 10 7 34-32 31
14
 Тоттенхэм 24 7 8 9 35-33 29
15
 Кр. Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16
 Нот. Форест 24 7 5 12 24-35 26
17
 Лидс 24 6 8 10 31-42 26
18
 Вест Хэм 24 5 5 14 29-48 20
19
 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20
 Вулверхэмптон 24 1 5 18 15-45 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.02 23:00 Лидс – Нот. Форест - : -
7.02 15:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
7.02 18:00 Арсенал – Сандерленд - : -
7.02 18:00 Борнмут – Астон Вилла - : -
7.02 18:00 Бернли – Вест Хэм - : -
7.02 18:00 Фулхэм – Эвертон - : -
7.02 18:00 Вулверхэмптон – Челси - : -
7.02 20:30 Ньюкасл – Брентфорд - : -
8.02 17:00 Брайтон – Кр. Пэлас - : -
8.02 19:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 20
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 16
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 12
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 12
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 7
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 6
И К Ж
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 19 1 7
Кевин Шаде
Кевин Шаде

Брентфорд

 23 1 6
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 15 1 5
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости