Полузащитник «Арсенала» Мерино выбыл на длительный срок из-за травмы стопы
Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино будет прооперирован из-за травмы ноги, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
29-летний испанец получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:3), который прошел 25 января.
«У Мерино выявлено повреждение кости правой стопы. В ближайшие дни ему будет сделана операция, после чего он начнет проходить восстановительный и реабилитационный курс. Ожидается длительное отсутствие футболиста», — говорится в заявлении «Арсенала».
В сезоне-2025/26 Мерино сыграл в 33 матчах во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.
Новости