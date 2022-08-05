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Эдегор: «Я пытался убедить Холанна перейти в «Арсенал», но он просто рассмеялся»

Эдегор признался, что пытался уговорить Холанна перейти в «Арсенал»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор признался, что пытался уговорить своего соотечественника Эрлинга Холанна перейти в лондонский клуб.

«Мы разговариваем каждый день, у нас есть чат в Snapchat с несколькими игроками из сборной Норвегии. Холанн — отличный парень и игрок. К несчастью для нас, для «Сити» он будет отличным нападающим и забьет несколько голов. Да, я пытался убедить его перейти в «Арсенал». Я старался, но, к сожалению, этого было недостаточно! Он просто рассмеялся. Холанн — забавный человек», — приводит слова Эдегора Four-Four-Two.

22-летний Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом. Норвежец выступал за немецкую команду с января 2020 года, на его счету 86 голов и 23 результативные передачи в 89 матчах за «черно-желтых».

Источник: http://www.4-4-2.com/
Мартин Эдегор
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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