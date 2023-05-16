Джака подпишет контракт с «Байером» до 2027 года
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака покинет клуб по окончании сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, игрок перейдет в «Байер», с которым подпишет контракт до 2027 года.
Соглашение игрока с «канонирами» истекает летом 2024 года. Джака обойдется «Байеру» в 15 миллионов евро.
В этом сезоне 30-летний швейцарец провел за «Арсенал» 45 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|
3
|Ньюкасл
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|
4
|МЮ
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|
5
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|
6
|Брайтон
|34
|17
|7
|10
|66-45
|58
|
7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|
8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|
9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|
10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|
11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|
14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|
17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 1
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 2
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 0
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|0 : 1
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|4 : 0
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|1 : 4
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 0
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|2 : 0
|5.04
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|1 : 0
|18.05
|21:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|27
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Рияд Махрез
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|25
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|34
|1
|10
|
|
Хуниор Фирпо
Лидс
|18
|1
|6
Новости