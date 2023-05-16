Джака подпишет контракт с «Байером» до 2027 года

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака покинет клуб по окончании сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, игрок перейдет в «Байер», с которым подпишет контракт до 2027 года.

Соглашение игрока с «канонирами» истекает летом 2024 года. Джака обойдется «Байеру» в 15 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний швейцарец провел за «Арсенал» 45 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.