Эдегор — о ничьей с «Вест Хэмом»: «Мы по-прежнему лидируем в АПЛ, все в наших руках»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал игру команды в матче против «Вест Хэма» (2:2) в 31-м туре АПЛ.

«Все началось хорошо, но затем мы остановились, позволив сопернику проявить свои лучшие качества. Наша команда позволила им играть так, как они хотели, дала им надежду. Это на нашей совести, но теперь мы должны смотреть вперед.

Мы должны помнить, что по-прежнему лидируем в лиге, и все в наших руках. Нужно сохранить настрой, тот же менталитет, чтобы выиграть в следующем туре», – цитирует Эдегора Sky Sports.

«Арсенал» после матча 31-го тура лидирует в АПЛ с 74 очками, опережая «Манчестер Сити» на 4 балла, но у соперника есть одна игра в запасе.