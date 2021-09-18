Польша хочет натурализовать защитника «Астон Виллы» Кэша
Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш может получить право выступать за сборную Польши, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
Poland are ready to approach Aston Villa right-back Matty Cash to make him switch nationalities, as @TomCollomosse reported today. Confirmed — process started. ?? #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2021
Matty Cash is open to this opportunity — his mom is Polish, now waiting for passport to go through. #Poland
По данным источника, процесс натурализации уже начат. Сам футболист готов выступать за польскую национальную команду. Его мать полячка, поэтом он имеет право получить польский паспорт. В настоящее время он ожидает решения этого вопроса.
24-летний Кэш в текущем сезоне провел четыре матча в премьер-лиге. Всего он провел 32 матча за команду. Ранее футболист выступал за «Ноттингем Форест». Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.
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