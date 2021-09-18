Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Польша хочет натурализовать защитника «Астон Виллы» Кэша

17:15
Теги:

Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш может получить право выступать за сборную Польши, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, процесс натурализации уже начат. Сам футболист готов выступать за польскую национальную команду. Его мать полячка, поэтом он имеет право получить польский паспорт. В настоящее время он ожидает решения этого вопроса.

24-летний Кэш в текущем сезоне провел четыре матча в премьер-лиге. Всего он провел 32 матча за команду. Ранее футболист выступал за «Ноттингем Форест». Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
«Крылья Советов» — «Ростов»: все голы матча
Хабиб спас турнир памяти отца, позвонив в полицию
Знаток «Что? Где? Когда?» попал в список комментаторов The International 10
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
1
Офсайд