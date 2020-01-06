Полиция закрыла дело о расизме в отношении защитника «Челси»

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу инцидентов в матче чемпионата Англии против «Челси» (0:2), который прошел 22 декабря. Во время игры фанаты якобы оскорбляли на расовой почве защитника «синих» Антонио Рюдигера, а один бросил стаканчик во вратаря Кепу Аррисабалагу. Тогда диктор стадиона по громкой связи объявил, что расистское поведение болельщиков мешает игре.

Как отмечается в заявлении, полиция закрыла это дело, так как не нашла доказательств.

— В понедельник полиция сообщила нам о том, что после пересмотра и расследования всех фактов дело было закрыто, — отмечается в сообщении клуба. — Не было найдено никаких доказательств оскорблений на почве расизма. Мы полностью поддерживаем Антонио Рюдигера в его действиях, однако нет никаких доказательств, которые бы подтверждали или опровергали обвинения. Ни мы, ни полиция не может предпринять какие-либо действия.