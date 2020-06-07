Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома Махреза

Полицейские арестовали человека, который подозревается в ограблении дома полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Махреза, сообщает Manchester Evening News.

28-летний мужчина был задержан по подозрению в заговоре с целью совершения кражи со взломом и освобожден под подписку.

Ранее сообщалось, что из дома Махреза были похищены несколько часов на общую стоимость 305 тысяч фунтов и редкие футболки, оцениваемые в 150 тысяч. Преступники также унесли более 50 тысяч фунтов наличными.

Отмечалось, что грабители проникли в дом, используя брелок, который имел общий доступ ко всему зданию.