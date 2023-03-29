Полиция расследует инцидент с участием Холанна

Полиция Большого Манчестера расследует инцидент с участием нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, сообщает The Sun.

28 марта СМИ опубликовали снимки, на которых нападающий пользуется телефоном за рулем машины.

Если расследование докажет, что норвежец виновен, ему грозит штраф в размере 200 фунтов и шесть штрафных очков.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.