Полиция расследует инцидент с участием Холанна
Полиция Большого Манчестера расследует инцидент с участием нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, сообщает The Sun.
28 марта СМИ опубликовали снимки, на которых нападающий пользуется телефоном за рулем машины.
Если расследование докажет, что норвежец виновен, ему грозит штраф в размере 200 фунтов и шесть штрафных очков.
В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4
Новости