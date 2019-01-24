Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с нападающим "Кардиффа" Салой

Полиция острова Гернси прекратила поисково-спасательную операцию в проливе Ла-Манш, во время которой не обнаружили следова пропавшего частного самолета Piper PA-46. На борту находился бывший нападающий "Нанта", перешедший в январе в "Кардифф" Эмилиано Сала.

Полиция обследовала остров Беру пешком, никаких следов самолета или людей на борту обнаружено не было. Также были проведены поиски на воде, но частей самолета не удалось найти. Полиция сообщила, что шансы на выживание Салы и пилота крайне малы.

19 января футболист подписал контракт с "Кардиффом", а 22 числа отправился в Англию на самолете. Во время полета он оставил несколько сообщений родным, последнее из которых было следующего содержания: "Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно..."