Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

Полиция поможет «Манчестер Юнайтед» выявить людей, оскорблявших Погба из-за цвета кожи

21 августа 2019, 07:14

Полиция поможет «Манчестер Юнайтед» поймать троллей в Twitter, которые позволили себе расистские оскорбления после матча 2-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1) в отношении Поля Погба, сообщает The Times. Француз не реализовал пенальти в этой игре. Полиция Манчестера поможет клубу выявить тех, на кого клуб наложит пожизненные запреты на посещение матчей.

Рэшфорд просит Twitter принять меры в связи с расистскими оскорблениями Погба //
Магуайр предложил регистрировать по документам новых пользователей соцсетей. Все из-за расистских оскорблений Погба //
«Манчестер Юнайтед» выразил недовольство расовой дискриминацией Погба после незабитого пенальти

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир