Полиция нашла собаку Старриджа

Найдена собака экс-нападающего "Ливерпуля" Дэниэла Старриджа, сообщает Mirror. Ее обнаружили полицейские Лос-Анджелеса. Отмечается, что никто не арестован. Напомним, животное форварда пропало после ограбления дома. Впоследствии он опубликовал видео, в котором обещал заплатить за возвращение собаки 20-30 тысяч фунтов.

Старридж перешел в "Ливерпуль" зимой 2013 года из "Челси" за 15 миллионов евро. Также он выступал за "Манчестер Сити", "Болтон" и "Вест Бромвич". В английской премьер-лиге он провел 218 игр, в которых забил 77 мячей и отдал 30 результативных передач. Также у него 26 игр за сборную Англии, в которых он забил восемь голов.