Полиция Ливерпуля начала расследование расистского инцидента в матче «Ливерпуль» — «Борнмут»

Полиция Ливерпуля начала расследование расистского инцидента, произошедшего в матче 1-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и Борнмутом» (4:2), сообщает официальный сайт ведомства.

«47-летний мужчина был удален со стадиона «Энфилд» после сообщений о расистских оскорблениях в адрес игрока «Борнмута» Семеньо. После того как личность мужчины была установлена и его увели с поля, началось расследование. Полиция Мерсисайда не потерпит преступлений на почве ненависти в любой форме», — говорится в заявлении.

Ранее АПЛ также объявила о начале расследования инцидента на «Энфилде».