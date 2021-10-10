Пол Скоулз прокомментировал возможный уход Погба из «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз рассказал, что думает о возможном уходе форварда Поля Погба из манчестерского клуба.

«Думаю, сейчас идет большая дискуссия. Наверное, можно сказать, что большинство людей хочет, чтобы он остался, а другая половина не будет так переживать, если он уйдет.

Не понимаю, почему он хочет уехать отсюда. Почему ты хочешь уехать из Англии? Вы посмотрите на «Реал» — испанская лига исчезла. В «Реале» и «Барселоне» абсолютный, полный бардак. Так почему он должен хотеть уехать?» — цитирует Скоулза The Sun.

В этом сезоне АПЛ Погба сыграл в семи матчах и отдал семь результативных передач.