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Пол Скоулз прокомментировал возможный уход Погба из «Манчестер Юнайтед»

Пол Скоулз высказался о возможном уходе Погба из «Манчестер Юнайтед»
10 октября, 20:58
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз рассказал, что думает о возможном уходе форварда Поля Погба из манчестерского клуба.

«Думаю, сейчас идет большая дискуссия. Наверное, можно сказать, что большинство людей хочет, чтобы он остался, а другая половина не будет так переживать, если он уйдет.

Не понимаю, почему он хочет уехать отсюда. Почему ты хочешь уехать из Англии? Вы посмотрите на «Реал» — испанская лига исчезла. В «Реале» и «Барселоне» абсолютный, полный бардак. Так почему он должен хотеть уехать?» — цитирует Скоулза The Sun.

В этом сезоне АПЛ Погба сыграл в семи матчах и отдал семь результативных передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Виктория Кравченко все материалы автора

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