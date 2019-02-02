Пол Скоулз: "Погба потерял уважение к Моуринью"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Поль Погба потерял уважение к бывшему главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

- Мне кажется, тут все зависит от игрока. Я был одним из главных критиков Погба, но ненавидел это делать, - признался Скоулз в интервью ВВС. - Просто я играл вместе с ним и видел, какой талант у него есть.

В первой половине нынешнего сезона и всю прошлую кампанию Поль играл только за себя. Думаю, он потерял всякое уважение к Моуринью, но в этом я с ним абсолютно не согласен.

Теперь Погба играет с умом и использует те качества, которыми обладает. В последних 8-10 матчах можно было увидеть, каким игроком он является.

В текущем сезоне 25-летний француз cыграл 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.