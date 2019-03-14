Пол Скоулз – об уходе из "Олдхэм Атлетик": "Я не смог работать тренером так, как намеревался"

Бывший главный тренер команды четвертого английского дивизиона "Олдхэм Атлетик" Пол Скоулз, который сегодня покинул клуб, рассчитывал на другие условия работы, сообщает журналист Press Association Саймон Пич.

– Я надеялся по меньшей мере проработать тренером клуба, который я поддерживал всю свою жизнь, хотя бы изначальный срок действия своего контракта. Но как только я приступил к работе, к сожалению, стало ясно, что я не смогу действовать так, как намеревался, и так, как меня заставили поверить, что это будет. Желаю фанатам и всем тем, кто связан с клубом, продолжать поддерживать команду в оставшейся части сезона. Теперь я стану вашим обычным болельщиком, – приводит слова Скоулза журналист Press Association Саймон Пич.

Скоулз в качестве игрока выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе котрого 11 раз становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Все о футболе – здесь