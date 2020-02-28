Пол Скоулз: «Матчи «МЮ» было невозможно смотреть, но приход Бруну Фернандеша сделал игру команды захватывающей»

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре новичка «красных дьяволов», Бруну Фернандеша после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (5:0).

— Матч с «Брюгге» получился отличным, многие проявили себя, — приводит Goal.com слова Скоулза. — Бруну Фернандеш очень выделялся, он контролировал темп игры. Португалец словно оживил «Манчестер Юнайтед». Раньше матчи «МЮ» было невозможно смотреть, но благодаря Фернандешу команда теперь выглядит захватывающе. Когда в команду приходит такой футболист, все вокруг оживляются. Обычно иностранцам нужно время на адаптацию, но Бруну справился очень быстро. Надеюсь, он сохранит нынешнюю форму до конца сезона. Бруну напоминает мне Кевина Де Брейне. Что мне в нем нравится? Пока что вообще все. Его креативность, то, как он чувствует поле. Он еще не получил мяч, но уже знает, что будет дальше. Потрясающий игрок. Удивительно, что никто не купил его раньше, или что «МЮ» не купил его еще прошлым летом.

25-летний Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» в конце января этого года за 55 миллионов евро. На счету португальца 2 гола и 2 результативных передачи в 5 матчах за «красных дьяволов».