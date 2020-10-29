Пол Скоулз: «Манчестер Юнайтед» должен подписать Упамекано"

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что «красные дьяволы» должны подписать защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано.

— Защитник типа Дайота нужен «Манчестер Юнайтед», он отличается от Магуайра и Линделофа, — приводит Goal.com слова Скоулза. — Он любит обороняться 1 в 1, потому что знает, как остановить соперника. Примерно так же играли Рио Фердинанд и Яп Стам. Это помогает остальной команде не беспокоиться об игре в атаке, потому что понятно: сзади есть защитник, который готов обороняться хоть весь матч и сделает это.

В сезоне-2020/21 Упамекано провел за «Лейпциг» 8 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 60 миллионов евро.