Скоулз: «В Кэррике определенно есть что-то особенное»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал команду после поражения от «Ньюкасла» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии. «Сороки» с конца первого тайма играли в меньшинстве.

«В Майкле определенно есть что-то особенное... потому что последние 4 игры «Юнайтед» выглядел дерьмово... Спокойной ночи», — написал Скоулз.

«Ньюкасл» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало первым под руководством Майкла Кэррика. Команда занимает 3-е место — 51 очко.