Пол Скоулз: «Без Де Хеа «Манчестер Юнайтед» не попадал бы в топ-10 в АПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался в поддержку вратаря «красных дьяволов» Давида Де Хеа после того, как испанца раскритиковали за неудачную игру в полуфинале Кубка Англии против «Челси» (1:3).

— Да, у него не самый лучший период, но без него «МЮ» не попадал бы в топ-10 АПЛ в последние 6 лет, — написал у себя в Instagram Скоулз. — Он еще вернется!

В сезоне-2019/20 Де Хеа провел за «МЮ» 40 матчей и пропустил 41 мяч.