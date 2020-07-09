Поль Погба: «Счастлив, что наконец вернулся после травмы. В «МЮ» мне очень помогли»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своих впечатлениях от возвращения после тяжелой травмы лодыжки.

— Возможность вновь тренироваться, работать с мячом и делать все, что я люблю — потрясающе, я очень скучал по этому, — цитирует United Review Погба. — Когда вылетаешь на длительный срок, понимаешь, насколько тебе действительно нравится играть в футбол. Сейчас, после всех этих травм я рад, что вернулся и наконец в форме. Очень доволен, что могу вновь быть с командой. Я дополнительно работал над своей лодыжкой и всем остальным телом, чтобы такое вновь не повторилось. Клуб, партнеры по команде сильно помогли мне вернуться. Парни все еще доверяют мне и верят в меня.

В сезоне-2019/20 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей, на его счету 4 результативных передачи. 27-летний француз пропустил большую часть сезона из-за травмы лодыжки.