Поль Погба: "Реал" - мечта каждого футболиста"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что каждый футболист хотел бы играть за "Реал". 26-летний француз добавил, что счастлив выступать за "красных дьяволов".

- Я всегда говорил, что "Реал" является мечтой любого футболиста, - приводит слова Погба портал Goal. - Это один из самых больших клубов в мире. Зинедин Зидан также является мечтой для всех тех, кто любит футбол. Пока я выступаю за "МЮ". Не знаю, что случится в будущем. Я счастлив в "МЮ".

В текущем сезоне Погба провел 37 матчей за "МЮ", забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

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