Поль Погба не будет продлевать контракт с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет продлевать контракт с нынешним клубом, сообщает The Mirror.

26-летний француз мечтает выступать за «Реал», при этом текущий сезон он, скорее всего, проведет целиком в «МЮ». «Манкунианцы» планируют выручить за него 180 миллионов евро.

Погба отыграл целиком все 4 матча «МЮ» в этом сезоне. На его счету 2 результативные передачи. К «красным» Погба перешел в 2016 году за 105 миллионов евро.