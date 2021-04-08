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Пол Мерсон сравнил поведение Моуринью и Артеты после поражений

15:49
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Бывший игрок «Арсенал» Пол Мерсон высказался о поражении команды в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:3).

«Худшая игра, которую я видел. Люди говорят о времени Унаи Эмери, но ничего такого я не увидел. Видел лишь перекатывание мяча назад голкиперу и выбивание обратно.

Когда Артета и Моуринью проигрывают, то ведут себя по-разному. Артета всегда берет вину на себя, Моуринью критикует игроков. Разница между ними в том, что один тренер уже давно работает и выиграл все в футболе», — цитирует Мерсона Daily Mail.

После 30 АПЛ «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице. Сегодня, 8 апреля, «канониры» сыграют со «Славией» в четвертьфинале Лиги Европы. Начало — в 22.00 (мск).

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