Пол Мерсон сравнил поведение Моуринью и Артеты после поражений

Бывший игрок «Арсенал» Пол Мерсон высказался о поражении команды в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:3).

«Худшая игра, которую я видел. Люди говорят о времени Унаи Эмери, но ничего такого я не увидел. Видел лишь перекатывание мяча назад голкиперу и выбивание обратно.



Когда Артета и Моуринью проигрывают, то ведут себя по-разному. Артета всегда берет вину на себя, Моуринью критикует игроков. Разница между ними в том, что один тренер уже давно работает и выиграл все в футболе», — цитирует Мерсона Daily Mail.

После 30 АПЛ «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице. Сегодня, 8 апреля, «канониры» сыграют со «Славией» в четвертьфинале Лиги Европы. Начало — в 22.00 (мск).