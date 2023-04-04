Мерсон об увольнении Поттера из «Челси»: «Я его большой поклонник, но даже я потерял терпение»

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси».

«Я большой поклонник Поттера, но даже я потерял терпение с ним. У него был лучший правый крайний защитник в мире, игравший на позиции правого центрального защитника. Люди говорят о футбольном видении, но для меня, когда вы открываете глаза, вы должны видеть здравый смысл, а это означает, что вы должны задействовать своих лучших игроков на их лучших позициях.

Увольнение должно было произойти. Когда Поттер впервые получил работу, он сказал, что после поражения было много положительных моментов. Вы можете сказать это в «Брайтоне», но когда футбольный клуб «Челси» проигрывает дома, в этом нет ничего хорошего», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера Томаса Тухеля, а 2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.