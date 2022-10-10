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10 октября, 08:22

Пол Мерсон похвалил «Арсенал» за игру с «Ливерпулем» в матче АПЛ

Алина Савинова
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Бывший футболист «Арсенала» и эксперт Sky Sports Пол Мерсон был впечатлен игрой лондонского клуба в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:2).

«Думаю, они были выдающимися. Они начали очень хорошо, быстро вышли из блоков и забили первый гол. Управление игрой «Арсенала» было феноменальным. Я был так впечатлен тем, что они лидируют в лиге. Им просто нужно продолжать делать то, что они делают.

Я, честно говоря, думал, что это будет более сложная игра, чем с «Тоттенхэмом», но они прошли через это. Это еще одна галочка в копилку", — приводит Sky Sports слова Мерсона.

Также он поделился мнением о чемпионстве «Арсенала» в АПЛ.

«Кто знает, что может случиться? Каждый из футболистов играет с большой уверенностью. Они начали очень хорошо, и им предстоит пройти долгий путь. Они сыграли с тремя большими командами, проиграли «Юнайтед», но победили «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», так что я не могу достаточно высоко отзываться об этой команде, к тому же она молодая», — добавил британец.

«Арсенал» набрал 24 очка и стал лидером в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити».

Источник: https://www.skysports.com/football/news/32461/12716914/arsenal-are-mikel-artetas-side-premier-league-title-contenders
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
Результаты / календарь
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18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
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Брентфорд

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